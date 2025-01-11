На участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов
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На восточном участке Арбатско-Покровской линии московского метро временно увеличивали интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Поезда двигались с большим интервалом из-за обнаружения человека на пути. В настоящий момент движение уже вводится в график.
UPD: движение ввели в график в 17:45.
Арбатско-Покровская — это третья линия метро по номеру и вторая по хронологии открытия. На схеме ветка обозначена синим цветом. Она связывает северо-запад и запад столицы с востоком.
Ранее в метро произошел другой инцидент. Пассажир ехал на эскалаторе с багажом в виде длинной палки, которая задела потолок и обрушила его на других людей.