На участке Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов

Поезда двигались с большим интервалом из-за обнаружения человека на пути. В настоящий момент движение уже вводится в график.

UPD: движение ввели в график в 17:45.

Арбатско-Покровская — это третья линия метро по номеру и вторая по хронологии открытия. На схеме ветка обозначена синим цветом. Она связывает северо-запад и запад столицы с востоком.

Ранее в метро произошел другой инцидент. Пассажир ехал на эскалаторе с багажом в виде длинной палки, которая задела потолок и обрушила его на других людей.