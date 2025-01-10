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Потолок рухнул на пассажиров на станции «Текстильщики» столичного метро

Пассажир столичного метро ехал на эскалаторе с багажом в виде длинной палки, которая задела потолок и обрушила его на других людей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел на станции БКЛ «Текстильщики» 9 января. Мужчина пронес в метро багаж в виде длинной палки. Когда он стал подниматься по эскалатору, палка уперлась в потолок.

В результате одна из облицовочных панелей обрушилась прямо на пассажиров. Оказалось, что мужчина нарушил правила, взяв крупногабаритный груз. По длине палка превышала допустимые нормы.

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно убрали рухнувшую конструкцию.

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