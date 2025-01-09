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Подростки напали с пистолетом на 16-летнего парня в вагоне московского метро

В столице задержаны подростки, напавшие на 16-летнего парня в вагоне метро. Хулиганы были вооружены пневматическим пистолетом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Нападение произошло днем в поезде, ехавшем по Троицкой линии метрополитена. Двое 14-летних школьников подошли к потерпевшему и начали его оскорблять. Их поведение было вызывающим. В какой-то момент один из подростков достал пистолет, а другой принялся снимать происходящее на видео.

Когда состав приехал на «Новаторскую», москвичу удалось убежать от обидчиков.

Правоохранители установили личность нападавших, после чего те были задержаны. В сопровождении законных представителей подростков доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что пистолет, которым угрожали школьники, — пневматический.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Обоим хулиганам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.