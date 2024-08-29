На МСД, где столкнулись два грузовика, восстановили движение

«Движение на МСД восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером 28 августа на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе улицы Красный Казанец, 13, столкнулись два грузовика, из-за этого движение по указанному адресу было затруднено.

На опубликованных кадрах видно, что один из грузовиков стоит на правой крайней полосе в то время, когда сзади на большой скорости в него врезается другой грузовик, после чего его частично выбрасывает на разделительную часть дороги. Грузовик, в который врезались, по инерции продолжает двигаться несколько метров по крайней левой полосе.