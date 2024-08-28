Дептранс Москвы показал видео момента ДТП с грузовиками на МСД

Дептранс Москвы сообщил о заторе на МСД из-за ДТП с грузовиками

Вечером 28 августа на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе улицы Красный Казанец, 13, столкнулись два грузовика, из-за этого движение по указанному адресу затруднено, сообщает Дептранс в Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, что один из грузовиков стоит на правой крайней полосе в то время, когда сзади на большой скорости в него врезается другой грузовик, после чего его частично выбрасывает на разделительную часть дороги. Грузовик, в который врезались, по инерции продолжает двигаться несколько метров по крайней левой полосе.

«Занято 2 полосы из 3, движение в сторону центра затруднено», — говорится в сообщении Дептранса.

Автомобилистов просят учитывать сложившиеся обстоятельства и выбирать альтернативные маршруты. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.