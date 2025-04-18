На Крымском мосту возобновили движение транспорта

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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Ограничения продлились 1 час 48 минут.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Причины перекрытия движения не уточняются.

Крымский мост неоднократно становился мишенью для атак со стороны украинских вооруженных сил. Два террористических акта привели к человеческим жертвам и серьезным разрушениям транспортной инфраструктуры.

Ранее газета The New York Times раскрыла детали атаки на Крымский мост в августе 2024 года: ВСУ ударили по мосту с применением американских ракет ATACMS при участии британских и американских военных специалистов.