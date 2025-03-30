The New York Times раскрыла детали скоординированной атаки на Крымский мост

Крымский мост в августе 2024 года атаковали американскими ракетами ATACMS при участии западных специалистов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The New York Times.

16 августа 2024 года атака на Крымский мост с применением американских ракет ATACMS проводилась при непосредственном участии британских и американских военных специалистов.

Операция предполагала комбинированный удар: ракеты должны были поразить верхнюю часть моста, а морские дроны — опорные конструкции, указано в публикации.

Издание отмечает, что в ходе планирования операции между украинскими и американскими военными возникли разногласия. Киев настаивал на ракетном ударе, тогда как Вашингтон сомневался в его эффективности против усиленной обороны моста.

Несмотря на принятые Россией меры по защите стратегического объекта, атака всё же состоялась. The New York Times подчёркивает, что западные специалисты участвовали как в разработке плана, так и в его реализации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористическими планы Украины по атаке на Крымский мост.