Захарова назвала терроризмом угрозу Буданова* атаковать Крымский мост

«Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома и Банковой», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что так Вашингтон совместно с Киевом сможет списать еще несколько миллиардов долларов. Власти США не строят на Украине ни мосты, ни демократию, а лишь разрушают территорию бывшей советской республики.

Захарова добавила, что официальные лица Запада и Украины неоднократно призывали к уничтожению Крымского моста, который стал символом созидательной силы, стремления российского народа к труду и миру.

Ранее Кирилл Буданов* заявил о «комплексном» решении по уничтожению Крымского моста. Глава ГУР Украины отметил, что шансы на успешное проведение операции есть, в настоящее время ведется работа в этом направлении.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.