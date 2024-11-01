На Киевском шоссе реконструировали участок и построили многоуровневую развязку

Новую развязку возвели в Наро-Фоминском городском округе. Также реконструировали Киевское шоссе на участке от 51 до 53 км: увеличили число полос движения до трех в каждом направлении и построили разворотный съезд на разных уровнях с путепроводом над основным ходом.

Строительные работы велись с 24 июля 2023 года.

Открытие новой развязки позволит разгрузить Киевское шоссе в районе поселка Селятино и города Апрелевка.

Завершен только первый этап масштабной реконструкции Киевского шоссе, которая затронет участок протяженностью до 65-го километра. Он будет расширен до 6-8 полос движения и станет бессветофорным. Также будет проведена реконструкция железнодорожного моста у станции Бекасово-1, а для пешеходов возведут четыре перехода. Киевское шоссе — трасса федерального значения, которая проходит через Калугу и Брянск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.