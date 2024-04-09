На юге Москвы формируется новый дорожный каркас

На юге столицы формируется новый дорожный каркас. Он соединит южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) с крупными трассами, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Уже в конце 2024 года МСД выйдет на Варшавское и Симферопольское шоссе. По итогам следующего года планируется выход на связку с Киевским, Калужским и Минским шоссе. В данный момент специалисты строят дорогу между МСД и главной магистралью ТиНАО — Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В рамках проекта будет построено 12,2 км дорог, в том числе 7 искусственных сооружений. Среди них тоннели, эстакады-съезды, эстакады и мосты. Специалисты возведут 4 перехода — 2 надземных в районе ТЭЦ-26 и ЖК «Южная Битца» и еще 2 в районе поселка Битца в Московской области и ЖК «Бутово Парк 1А».

Ожидается, что новая трасса значительно уменьшит нагрузку на южный сектор МКАД и несколько крупных улиц мегаполиса. Также она сократит время в пути на 23 минуты.

Ранее стало известно, что строительство станции метро «Потапово» находится на заключительной стадии. Возводимая станция будет первой отапливаемой надземной станцией в московском метро.