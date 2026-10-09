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В Люберцах провели миграционный рейд при поддержке Росгвардии

Сотрудники МВД при силовой поддержке ОМОН «Русич» проверили 190 иностранных граждан в цехе по производству продуктов питания в Люберцах 9 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области 9 октября 2026 года оказали силовую поддержку коллегам из МВД во время миграционного рейда. Проверка прошла на территории цеха по производству продуктов питания в Люберцах.

Всего проверили 190 иностранных граждан. Среди них выявили 116 человек, незаконно осуществлявших трудовую деятельность, и 20 иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц. Также установили два случая нахождения в России граждан с действующим запретом на въезд в страну.

За нарушение режима пребывания в России к административной ответственности привлекли 107 граждан.

Подобные мероприятия с участием спецподразделений подмосковного главка Росгвардии направлены на пресечение незаконной миграции в регионе и являются частью системы общественной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.