Свыше 120 тыс многодетных семей Подмосковья могут получить соцподдержку

Многодетные семьи Московской области могут воспользоваться выплатами, компенсациями и льготами. Сейчас в регионе проживает свыше 120 тыс. таких семей, а 11 октября Подмосковье во второй раз отметит День многодетной семьи, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что за пять лет число многодетных семей выросло с 86 тыс. до 120 тыс. — почти на 40%. Региональный парламент учредил День многодетной семьи в знак признания вклада больших семей в будущее Подмосковья.

При рождении третьего или последующего ребенка родителям до 35 лет включительно выплачивают 300 тыс. руб. В 2026 году помощь получили 1 985 семей. Заявление доступно на региональном портале. Школьникам предоставляют бесплатное питание, льготные категории определяет муниципалитет; заявление — на портале. Выплата на форму составляет 3 тыс. руб., малоимущим дополнительно положены 7 тыс. руб. Ее назначают автоматически, при неполучении можно обратиться через портал госуслуг. Компенсация путевки составляет 9–18,5 тыс. руб.

Бесплатным проездом пользуются почти 80 тыс. родителей и 155 тыс. детей. Семьи могут подать заявления на получение земли или компенсации 400 тыс. руб.. Альтернативой участку воспользовались более тысячи семей. Компенсацию 50% расходов на ЖКУ получают свыше 94 тыс. семей; оформление — через портал госуслуг.

Освобождение от транспортного налога на одну машину до 250 л. с. оформляют через личный кабинет налогоплательщика. Сведения о льготной газификации размещены на сайте Мособлгаза. Бесплатную парковку оформляют через портал госуслуг. Семьям с четырьмя и более детьми компенсируют 50% стоимости первого среднего профессионального образования ребенка; заявление — на портале.

Малоимущим доступны пособия при рождении детей от 20 тыс. до 300 тыс. руб.; заявление — на портале. В роддоме можно выбрать набор новорожденного или 20 тыс. руб. Рюкзак первоклассника для малоимущих оформляют через портал госуслуг. Ежемесячные выплаты на питание составляют 400–1 000 руб.; при неполучении выплаты беременная может обратиться через портал госуслуг.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.