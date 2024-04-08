Строительство станции метро «Потапово» в Москве завершится до конца года

Строительство станции метро «Потапово» находится на заключительной стадии. Возводимая станция будет первой отапливаемой надземной станцией в московском метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Сейчас активно проводится установка металлических конструкций и облицовка фасада здания, основная часть которого будет выполнена из стекла. Все работы планируется завершить к концу текущего года.

«Потапово» станет 27-й станцией на Сокольнической линии. Открыв свои двери, она предоставит удобный доступ к метро жителям поселения Сосенского, что позволит им экономить до 40 минут в день.

Это также значительно улучшит транспортное обслуживание поселений Воскресенское, Щербинка и района Южное Бутово.