11-летнюю девочку изнасиловали в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы ведут поиск свидетелей и записей с автомобильных видеорегистраторов после изнасилования 11-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал « Балтийская жемчужина », посвященный одноименному микрорайону города, со ссылкой на историю местной жительницы, отправленную в предложенные новости.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. Изнасилование случилось на пересечении улицы Адмирала Черокова и проспекта Патриотов.

По предварительным данным, нападение на ребенка было совершено в промежутке между 20:00 и 20:10.

Подписчица Telegram-канала обратилась к автомобилистам, проезжавшим данный перекресток в указанное время. Она попросила предоставить записи с камер наблюдения и регистраторов. Местных жителей также призывают усилить контроль за безопасностью детей.

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