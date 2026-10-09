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11-летнюю девочку изнасиловали в Санкт-Петербурге

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы ведут поиск свидетелей и записей с автомобильных видеорегистраторов после изнасилования 11-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Балтийская жемчужина», посвященный одноименному микрорайону города, со ссылкой на историю местной жительницы, отправленную в предложенные новости.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. Изнасилование случилось на пересечении улицы Адмирала Черокова и проспекта Патриотов. 

По предварительным данным, нападение на ребенка было совершено в промежутке между 20:00 и 20:10.

Подписчица Telegram-канала обратилась к автомобилистам, проезжавшим данный перекресток в указанное время. Она попросила предоставить записи с камер наблюдения и регистраторов. Местных жителей также призывают усилить контроль за безопасностью детей. 

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