Предприятие в Сергиево-Посадском округе удвоило выручку на сотрудника

АО «Новые технологии и материалы» из Сергиево-Посадского округа за три года удвоило выручку на одного сотрудника благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Представители АО «Новые технологии и материалы» рассказали пресс-службе Мининвеста Подмосковья о результатах участия в федеральном проекте «Производительность труда». За три года выручка на одного сотрудника предприятия удвоилась.

Реализация проекта на предприятиях научно-промышленного комплекса Подмосковья стала ключевой темой заседания правления регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, которое прошло в Подольске.

Предприятие присоединилось к проекту в 2022 году. Помимо выполнения стандартных требований программы по внедрению инструментов повышения эффективности, компания выстроила собственную инновационную систему непрерывных улучшений на всех уровнях организации труда.

Работа коммуникационных каналов помогла повысить вовлеченность сотрудников и решить проблемы кадрового дефицита. Компания создала программы внутреннего обучения, которые прошел каждый сотрудник. Также на производстве внедрили систему WINNUM для обслуживания оборудования по его фактическому техническому состоянию.

«Для нас участие в проекте «Производительность труда» — это инструмент, который позволил выстроить работающую систему улучшений и вовлечь в нее весь коллектив. Эти практики масштабируемы, применимы на других предприятиях, и мы готовы делиться этим опытом с коллегами», — подчеркнул генеральный директор АО «НТМ» Александр Карпенко.

Специалисты Регионального центра компетенций Московской области помогли сотрудникам компании оптимизировать производственные процессы. Это позволило существенно сократить излишние затраты и издержки.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.