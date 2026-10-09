Производитель сантехники из Егорьевска представил продукцию в Нигерии

Компания «РТТ» из Егорьевска приняла участие в международной строительной выставке BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA 2026 в Лагосе. Предприятие представило инженерные решения для строительных проектов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Производитель инженерной сантехники «РТТ» из Егорьевска представил продукцию на выставке BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA 2026 в Лагосе. Участие стало возможным благодаря победе в региональном этапе конкурса «Экспортер года. Сделано в России» в номинации «Строительные технологии и материалы».

BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA — одна из крупнейших строительных выставок Западной Африки. Она объединяет производителей строительных материалов, поставщиков оборудования, инженеров и представителей строительной отрасли.

ООО «РТТ» выпускает трубы и фитинги для систем отопления, водоснабжения и канализации. Компания развивает экспорт и сотрудничает с партнерами в 26 странах. В Нигерии предприятие показало решения для строительных проектов — от отдельных компонентов до комплексных технических предложений.

Информация о событиях для экспортеров размещается на сайте фонда поддержки ВЭД Московской области в разделе «Мероприятия». Даты необходимо уточнять дополнительно: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Сведения о мерах поддержки экспортеров доступны на инвестиционном портале региона. Предпринимателям оказывают поддержку в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.