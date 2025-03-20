На «фиолетовой» линии Мосметро массово проверили документы у пассажиров

Полицейские утром в четверг устроили массовую проверку документов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По данным очевидцев, больше всего сотрудников полиции было на станциях «Кузьминки» и «Текстильщики». Пассажиры опубликовали фото того, как проходила проверка документов в метро.

Судя по кадрам, на станциях «фиолетовой» ветки дежурило много полицейских. На одной было замечено около 10 правоохранителей сразу.

Как рассказывают очевидцы, полицейские выборочно проверяли документы у всех пассажиров.

Ранее силовики устроили облаву на мигрантов на Савеловском рынке в Москве. Полицейские задержали порядка 100 мигрантов-нарушителей.