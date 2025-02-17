Силовики устроили облаву на мигрантов на Савеловском рынке в Москве

Силовики задержали порядка 100 мигрантов-нарушителей во время облавы на Савеловском рынке в Москве, сообщает Mash .

Правоохранители проверяли документы у мужчин-иностранцев. По словам очевидцев, сотрудники ОМОН искали нелегалов и тех, кто не встал на воинский учет.

При этом не обошлось без побегов. Некоторые продавцы, увидев силовиков, бросали свои точки и товар и убегали.

Всего было задержано около 100 нарушителей. Их доставили в полицейские автобусы. Нелегалов увезли в миграционный центр, а остальных — в военкомат.

Ранее стало известно, что россияне начали в 7 раз чаще жаловаться на мигрантов. В 2024 году граждане РФ обратились с жалобами на иностранцев в СК РФ 701 раз, тогда как в 2023 году — всего 95.