Бастрыкин: россияне начали в 7 раз чаще жаловаться на мигрантов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин на заседании по итогам работы в 2024 году заявил, что россияне стали чаще обращаться в ведомство с жалобами на мигрантов, сообщает Информационный центр СК России .

По его словам, в прошлом году в суд было передано 2 тыс. 978 дел в отношении 3 тыс. 201 иностранного гражданина. В 2023 году число переданных в суд дел было ниже на 18%.

Также возросло количество обращений жителей в СК РФ с жалобами на мигрантов. В 2023 году их было 95, а в 2024 году — 701. Таким образом, количество обращений увеличилось в 7 раз. Они все тщательно проверяются, принимаются необходимые меры реагирования, отметил Бастрыкин.

Он добавил, что зачастую преступления совершают мигранты, которые находятся в РФ незаконно. Все эти факторы говорят о том, что в РФ «миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства», заключил глава СК России.

Ранее Бастрыкин взял на контроль ситуацию с незаконно живущими в подвале красногорского ЖК мигрантами. Была организована доследственная проверка.