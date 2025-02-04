Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мигрантами из подвала ЖК в Красногорске

Проверка началась по факту проживания мигрантов в подвале ЖК в Красногорске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с незаконно живущими в подвале красногорского ЖК мигрантами: организована доследственная проверка, сообщает «Царьград» .

Рабочие прячутся в подвале дома в строящемся элитном комплексе «Ильинские луга». Там они готовили еду, спали и молились, а также хранили дорожные знаки, форму курьеров и оборудование для съемок.

До этого в данном ЖК из-за занявших жилую площадь строителей одна из женщин не смогла войти в свою новую квартиру.

Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой назвал количество нелегальных мигрантов в России — 670 тыс. человек. Большинство из них — женщины и дети.

До 30 апреля этого года они могут обратиться в правоохранительные органы для решения вопроса: после проверки по базам данных мигранты имеют право получить правовой статус иностранного гражданина.