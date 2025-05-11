На Филимонковском шоссе ограничили движение из-за ДТП

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Вечером 11 мая на Филимонковском шоссе (в районе пересечения с Проектируемым проездом № 5260) произошло ДТП, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли городские оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняются. Из-за аварии перекрыли оба ряда в сторону области, объезд осуществляется через прилегающие улицы. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее в подмосковной Истре произошла массовая авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек.