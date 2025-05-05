Есть погибший: в Истре грузовик с землей перевернулся из-за массового ДТП

сегодня в 10:35

В Истре один человек погиб в массовом ДТП с грузовиками

В подмосковной Истре произошла массовая авария с участием двух грузовиков. В результате ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Авария произошла в 08:10 на 314-м километре трассы А-113 «ЦКАД». Предварительно, водитель большегруза Scania врезался в грузовик Mercedes, после чего столкнулся еще с двумя машинами.

Судя по кадрам с места аварии, Mercedes, вероятно, перевозил землю. Из-за столкновения большегруз опрокинулся на трассу.

В результате аварии водитель Scania погиб на месте. Автомобилист, управлявший немецким грузовиком, получил телесные травмы.

Подмосковные правоохранители выясняют причины и подробности смертельного ДТП.