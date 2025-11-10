На дороге «Калиново-Дракино» в Серпухове начали отсыпку земполотна для парковки

В рамках проекта по реконструкции дороги «Калиново — Дракино», которая ведет к популярному туристическому комплексу в округе Серпухов, строители начали отсыпку земполотна для обустройства парковки. Парковочная зона рассчитана на 906 мест, также здесь обустроят пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Параллельно на участке начали строительство дождевой канализации. Завершить работы планируется в II квартале следующего года.

В конце сентября 2025 года строители завершили работы по расширению основного хода дороги до 4 полос движения и завершили реконструкцию примыкающего участка дороги «Серпухов — Протвино» длиной 600 метров. Также в рамках работ были обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. На перекрестке Дракино — Протвино появились специальные карманы для безопасного левого поворота, а между Калиново и Дракино установлен новый пешеходный светофор.

Реализация данного проекта позволила улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.