На борту российских самолетов повсеместно появится Wi-Fi

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Шадаев: Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным к 2028 году

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что с 2028 года предоставление Wi-Fi на борту отечественных самолетов станет повсеместным, сообщает ТАСС .

«Когда мы запустим (спутниковую — ред.) группировку. В 2028 году, я думаю», — ответил Шадаев на соответствующий вопрос.

В феврале глава Минцифры заявил, что в 2026 году планируется запуск первой группировки российских космических спутников связи, которые позволят использовать интернет-сети на высокоэллиптической орбите. К 2030 году планируется запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщал, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся во всех регионах страны до 2030 года.