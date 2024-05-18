Пилотные зоны 5G появятся во всех регионах России к 2030 году
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Заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко заявил, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся во всех регионах страны до 2030 года, сообщает «Интерфакс».
«До 2030 года в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения», — сказал Угнивенко.
Он подчеркнул, что также запланировано создание создание единой сети интернета вещей (IoT). Это позволит улучшить управлять удаленными датчиками и обеспечивать дистанционный сбор данных, а также положительно скажется на безопасности инфраструктуры.
Ранее в Минцифры РФ опровергли информацию СМИ об обсуждении вопроса о розыске людей при помощи Единой биометрической системы. В ведомстве подчеркнули, что это запрещено российским законодательством.