В России не применяют Единую биометрическую систему для поиска преступников

сегодня в 12:27

Минцифры не прорабатывает вопрос отслеживания преступников с помощью ЕБС

В Минцифры РФ опровергли информацию СМИ об обсуждении вопроса о розыске людей при помощи Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает пресс-служба ведомства.

«Отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) невозможно. Это запрещено законом», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ЕБС не связана с городскими системами наблюдения и разработана лишь с целью повышения доступности сервисов.

В министерстве добавили, что использование Единой биометрической системы является добровольным и никто не может отказать гражданину в оказании услуг при его нежелании регистрироваться в системе.

Ранее стало известно, что россияне смогут заселяться в гостиницы при помощи биометрии. Запуск сервиса в пилотном режиме планируют провести во втором полугодии текущего года.