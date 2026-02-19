МЖД предупредила о задержке электричек под Тулой из-за аномального снега

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Тульской области на 15:00 по московскому времени зафиксированы задержки в движении ряда поездов дальнего следования. Период опоздания оценивается от одного до шести часов, об этом сообщила Московская железная дорога .

Состав № 280 Санкт-Петербург — Таганрог отстает от расписания более чем на три часа. Поезд № 119 Санкт-Петербург — Белгород задерживается свыше двух часов. Рейс № 143 Москва — Кисловодск опаздывает более чем на два часа. Поезд № 78 Симферополь — Санкт-Петербург имеет задержку приблизительно шесть часов.

Скоростной поезд «Ласточка» № 725 Москва — Курск покинул тульский вокзал в 12:24, его отставание от графика составляет около часа. Рейс «Ласточка» № 744 Белгород — Москва был отправлен в 14:41 с опозданием примерно на пять часов, а «Ласточка» № 746 по маршруту Белгород — Москва ушла в 14:44, отклонившись от расписания более чем на два часа.

Проводники оказывают пассажирам полный комплекс необходимой помощи. Во всех вагонах поддерживается комфортная температура. Для пассажиров поезда № 78 Симферополь — Санкт-Петербург будет организовано питание на станции Тула-Вяземская.

Московская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и предпринимает все меры для минимизации задержек в движении.

Актуальные данные о движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по телефону информационной службы 8-800-775-00-00.

Ранее «Роскосмос» показал, как выглядит циклон «Валли» над Москвой. Позднее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что текущий снегопад может побить сразу несколько рекордов.

