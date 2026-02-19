Сразу несколько рекордов может установить снегопад из-за циклона «Валли»

Массивы снеговых облаков, принесенные необычно активным циклоном с Балкан, в ночные часы достигли южных рубежей Московского региона. Ранним утром, примерно с 5:30–6:00, в Москве начался интенсивный снег, который может установить сразу несколько рекордов, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В настоящее время в Москве температура воздуха составляет минус 8,8 градуса, наблюдается облачность и снегопад, ухудшающий видимость до 1100 метров. В аэропорту Шереметьево видимость снизилась до 800 метров, во Внуково — до 400 метров. Ветер восточный, 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Влажность воздуха — 87%. Атмосферное давление быстро снижается и сейчас равно 744,7 мм рт. ст.

В течение дня погодные условия в Московском регионе будут определяться балканским циклоном, центр которого расположен над Орловской областью. Сохранится пасмурная погода, снегопад будет постепенно усиливаться, достигнув максимальной интенсивности к середине дня. Снег будет идти крупными хлопьями, сильно ухудшая видимость.

Предстоящие рекорды

За предстоящие сутки, до утра 20 февраля, в Москве ожидается выпадение 23–28 мм осадков при месячной норме в 44 мм. Это составит почти две трети (около 63%) от нормы февраля. Данный снегопад станет самым сильным в текущем зимнем сезоне. Будет превышен суточный рекорд осадков, державшийся 56 лет. По общему количеству осадков за февраль сегодняшнее событие, наряду с 1966 (35,5 мм) и 1970 (23,3 мм) годами, войдет в тройку самых значительных за всю историю наблюдений на базовой метеостанции ВДНХ.

Также ожидаются рекордные изменения снежного покрова. Его высота увеличится на 32 см и достигнет: на ВДНХ — 75 см, на Балчуге — 83 см, в Тушино — 84 см, у МГУ — 87 см. Это будут самые высокие сугробы этой зимы, примерно в два раза превышающие климатическую норму (39 см). Будет побит рекорд высоты снежного покрова для 19 февраля, ранее составлявший 66 см (2024 год). Возможно превышение абсолютного февральского рекорда в 72 см, установленного в 1994 году. Из-за ветра возникнет метель, видимость может ухудшиться до 1–2 км и менее.

О морозах

Есть и положительный момент: усилившиеся морозы ослабнут, и температура вернется к типичным для этого времени значениям. Днем ожидается потепление до минус 4-7 градусов. Это указывает на завершение периода аномально сильных холодов в Центральной России, их возвращение в оставшуюся часть сезона маловероятно. Давление продолжит падать, до примерно 738 мм рт. ст., что может негативно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды.

Текущая ситуация является серьезным метеовызовом. К штормовому предупреждению, действующему в Центральной России, необходимо отнестись со всей ответственностью.

Интенсивность снегопадов уменьшится к утру 20 февраля, но периодические осадки будут продолжаться примерно до 09:00 21 февраля, после чего погода начнет улучшаться.

Сегодня самым надежным, безопасным и оперативным видом транспорта в этих условиях, безусловно, является московский метрополитен. Снежная стихия еще раз подчеркивает его ключевую роль для города.

По возможности, рекомендуется отказаться от использования личного автомобиля. Проявите осторожность и заботу о себе и своих близких.

Ранее сообщалось, что мощный снегопад внес серьезные коррективы в работу аэропортов Московского региона. Отменено и задержано порядка 140 рейсов.

