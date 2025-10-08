МВД: ведомство не отвечает за сбой в работе сайта электронных ПТС

В министерстве внутренних дел России прокомментировали сообщения о сбое в работе сайта паспортов транспортных средств (ПТС). В ведомстве заявили, что не отвечают за функционирование ресурса, сообщает пресс-служба МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что вопросы о функционировании системы электронных ПТС в России не находятся в введении МВД. При этом там отметили, что информационные системы ведомства работают штатно.

В Сети появилась информация, что на сайте электронных ПТС документы, которые были оформлены после 18 сентября, внезапно аннулировались. Там произошел сбой.

Сотни водителей, планировавших поставить машину на учет в ГИБДД, сейчас находятся в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС у них отменяется запись на регистрацию авто (некоторые ждали ее очень долго). Из-за сбоя запись переносят на более поздний срок.

