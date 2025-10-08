Масштабный сбой произошел на сайте электронных ПТС

На сайте электронных ПТС документы, которые были оформлены после 18 сентября, внезапно аннулировались. Там произошел сбой, сообщает Baza .

Автовладельцы со всей России пожаловались на проблемы и неполадки данного сайта. Там также зафиксированы сбои в определении геолокации, некоторые не могут зайти на сайт.

В службе поддержки портала сказали, что проблему должны устранить в ближайшее время, но, сколько именно времени на это потребуется, еще неизвестно.

Сотни водителей, планировавших поставить машину на учет в ГИБДД, сейчас находятся в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС у них отменяется запись на регистрацию авто (некоторые ждали ее очень долго). Из-за сбоя запись переносят на более поздний срок.

Возможно сбой на сайте мог произойти из-за ожидаемого повышения утильсбора на автомобили. Как утонили источники из автоотрасли, люди сейчас стали много заказывать машин из-за границы, чтобы успеть оформить их по льготной цене. Поэтому поток желающих оформить авто сильно увеличился, стоянки забиты, на оформление образовались большие очереди. Возросла и нагрузка на базы данных.

