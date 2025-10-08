Масштабный сбой произошел на сайте электронных ПТС
На сайте электронных ПТС документы, которые были оформлены после 18 сентября, внезапно аннулировались. Там произошел сбой, сообщает Baza.
Автовладельцы со всей России пожаловались на проблемы и неполадки данного сайта. Там также зафиксированы сбои в определении геолокации, некоторые не могут зайти на сайт.
В службе поддержки портала сказали, что проблему должны устранить в ближайшее время, но, сколько именно времени на это потребуется, еще неизвестно.
Сотни водителей, планировавших поставить машину на учет в ГИБДД, сейчас находятся в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС у них отменяется запись на регистрацию авто (некоторые ждали ее очень долго). Из-за сбоя запись переносят на более поздний срок.
Возможно сбой на сайте мог произойти из-за ожидаемого повышения утильсбора на автомобили. Как утонили источники из автоотрасли, люди сейчас стали много заказывать машин из-за границы, чтобы успеть оформить их по льготной цене. Поэтому поток желающих оформить авто сильно увеличился, стоянки забиты, на оформление образовались большие очереди. Возросла и нагрузка на базы данных.
