Муниципальным и грунтовым дорогам дадут приоритетное внимание в Подмосковье

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2026 году в Подмосковье в приоритете будет ремонт муниципальных и грунтовых дорог.

«В 2026 году у нас приоритет программы отдан преимущественно муниципальным дорогам. Соответственно мы увеличили финансирование и километраж по этим дорогам. Также предоставили приоритет в пользу грунтовых дорог. Их будет отремонтировано в этом году почти 280 километров», — сказал Сибатулин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что в планах в 2026 году отремонтировать около 35 километров дорог в г. о. Солнечногорск, 34 километра в Дмитровском г. о. и около 25 километров в г. о. Воскресенск.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам в малых населенных пунктах, в том числе грунтовым.

«Вы знаете, что 1,5 тыс. дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев.

