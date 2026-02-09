Губернатор Воробьев: особое внимание уделяем дорогам в малых населенных пунктах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье особое внимание уделяется дорогам в малых населенных пунктах, в том числе грунтовым.

«Вы знаете, что полторы тысячи дорог — задача ремонтировать каждый год. Особое внимание уделяется малым населенным пунктам, это отдельная программа», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что это грунтовые дороги и все, что волнует жителей заметного количества территорий.

Ранее пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала, что специалисты «Мосавтодора» завершили ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах. Работы по поддержанию инфраструктуры, включая ремонт остановок, дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений и светофоров, проводятся регулярно, в том числе зимой.

