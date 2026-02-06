В Подмосковье отремонтировали остановки общественного транспорта в 9 округах

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах в девяти городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на шести улицах: Набережном проезде в Химках, проспекте Юных Ленинцев в Подольске, улице Мира в Можайске, Профсоюзной улице в Егорьевске, Пролетарском проспекте в Щелкове и Московской улице во Фрязине.

В нормативное состояние также привели остановки в трех малых населенных пунктах: на Заводской улице в деревне Давыдово Орехово-Зуевского округа, Шоссейной улице в поселке Малаховка городского округа Люберцы и Артековской улице в городском округе Красногорск.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что работы по поддержанию инфраструктуры, включая ремонт остановок, дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений и светофоров, проводятся регулярно, в том числе зимой. Кроме ремонта, специалисты убирают посадочные площадки от снега и наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.