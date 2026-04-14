Мострансавто собрало более 15 литров крови на акции в Подмосковье

Благотворительная донорская акция «Маршруты к сердцу» прошла в Мострансавто при поддержке Московского областного центра крови. За один день сотрудники компании сдали более 15,3 литра крови для медицинских учреждений региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мобильный пункт развернули в центральном офисе предприятия. К акции присоединились сотрудники различных управлений — от специалистов до руководителей. Участие также принял генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров.

Каждый донор сдал стандартный объем крови, что позволило существенно пополнить региональный банк. Участникам предоставили меры поддержки, включая оплачиваемые дни отдыха и денежную компенсацию на питание.

Акция «Маршруты к сердцу» проводится в компании с 2015 года и стала частью корпоративной культуры. Среди сотрудников есть Почетные доноры России. В Мострансавто поблагодарили участников и подчеркнули, что работу по развитию донорского движения продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.