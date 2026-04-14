Сирены, взрывы и языки пламени: в Китае пылают сотни электромобилей

В промышленном парке Шэньчжэня в Китае сгорела крупнейшая парковка электромобилей, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет Reuters, на парковке хранились тестовые и списанные автомобили. Пострадавших нет.

Пожар случился из-за нарушения техники безопасности при демонтаже оборудования одним из подрядчиков.

Эксперты считают, что электромобили горят иначе, чем машины с двигателями внутреннего сгорания: возгорания часто длятся дольше и их сложнее потушить, так как они могут вспыхивать снова.

На видео с места ЧП показано, что площадь пожара большая, небо заволокло густым черным дымом, слышны звуки взрывов.

