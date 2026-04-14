В Ленинском округе провели турнир по тактическому лазертагу

Турнир по тактическому лазертагу с участием 80 школьников прошел в Ленинском округе Подмосковья в рамках патриотических проектов «Отчизны верные сыны» и «Наставник Z. Традиция — Побеждать», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали 10 команд по восемь человек из общеобразовательных школ муниципалитета. Программа была приближена к реальным тактическим задачам и включала ведение боя и маневрирование в лесистой местности, работу с топографическими картами и организацию радиосвязи внутри групп.

Ветеран специальной военной операции, член местной Ассоциации СВО и депутат совета депутатов Дмитрий Белитский отметил, что турнир стал важным этапом подготовки к более сложным соревнованиям.

«Этот турнир стал не только площадкой для выявления сильнейших, но и важным этапом подготовки к следующим, более сложным уровням соревнований. Ребята продемонстрировали отличную физическую форму, умение работать в команде и быстро принимать решения в меняющейся обстановке», — пояснил Дмитрий Белитский.

Особенностью состязаний стало участие педагогов, которые вошли в составы школьных команд в качестве снайперов. По итогам турнира победила команда «Застава», второе место занял «Альтаир» из Лопатинской школы, третье — «КЕВ» из Видновского художественно-технического лицея. В организации мероприятия также участвовали представители местной Ассоциации ветеранов СВО и общественные организации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.