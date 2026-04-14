В Ленинском округе увеличат число автобусов

Работу общественного транспорта обсудили на совещании губернатора Подмосковья с главами муниципалитетов. В Ленинском округе приняли решения об усилении и продлении ряда востребованных маршрутов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе совместно с правительством Московской области продолжается развитие транспортной сети. По итогам встречи главы округа Станислава Каторова с руководителем АО «Мострансавто» Андреем Майоровым были проанализированы обращения жителей и дорожная ситуация. В результате приняты решения по оптимизации маршрутов с наибольшим пассажиропотоком.

«Наша задача — сделать передвижение по округу максимально удобным. Совместно с профильными ведомствами мы проработали конкретные решения по маршрутам с самым высоким пассажиропотоком. Это касается как увеличения количества техники на линиях, так и продления действующих схем движения», — подчеркнул Станислав Каторов.

По маршруту № 471 до 14 апреля продлят схему движения до жилого комплекса «1-й Донской». С 1 мая начнет курсировать дополнительный полуэкспресс — один автобус большого класса по короткой схеме, что позволит сократить время в пути.

Для повышения вместимости маршрута № 6 к 21 апреля на линию выйдут две дополнительные машины среднего класса, переведенные с маршрута № 308. По маршруту № 379 с 1 мая обеспечат полный выпуск транспорта по контракту — на линии будут работать девять автобусов большого класса. Также с 1 мая запустят новый маршрут № 404 от ЖК «Новое Видное» до станции метро, где задействуют два автобуса среднего класса. Сроки реализации изменений находятся на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.