Александр Овечкин останется в «Вашингтон Кэпиталз» еще на один год

Хоккеист Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтон Кэпиталз» еще на один год, сообщает «Mash на спорте» .

Спортсмен заключит соглашение на следующий сезон в ближайшее время. Он не видит проблем в том, чтобы остаться еще на год в США, так как ему предлагают достойные условия по контракту.

При этом у капитана «Вашингтон Кэпиталз» есть варианты возвращения на Родину. Он приедет в Россию, если его попросит семья и окружение.

Также Овечкин все еще планирует сыграть за московское «Динамо». Скорее всего, данный план хоккеист сможет исполнить через год.

Ранее Овечкин стал абсолютным лидером мирового хоккея по голам на профессиональном уровне с учетом выступлений за сборные. Он смог побить рекорд Яромира Ягра по количеству шайб во всех крупных турнирах.

