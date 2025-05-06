Москвичей предупредили о задержке поездов на МЖД и МЦД-1

Поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1, следующие в сторону подмосковной Лобни, задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Специалисты работают над сокращением опозданий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее состав по техническим причинам остановился на станции Беговая. Его уже убрали с линии, говорится в сообщении.

«Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий», — заявили в компании.

Ранее жителей и гостей столичного региона предупредили об изменении графика на МЦД-4 и в дальнем пригороде Горьковского направления 8–11 мая.