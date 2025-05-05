Изменен график на МЦД-4 и в дальнем пригороде Горьковского направления 8–11 мая

8–11 мая для ремонтных путевых работ на участках Фрязево — Павловский Посад, Железнодорожная — Купавна и станции Железнодорожная будет скорректирован график движения поездов на МЦД-4 и в дальнем пригороде Горьковского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время на участке Фрязево — Павловский Посад (путь на Москву), а также на станциях Купавна, Железнодорожная и перегоне Купавна — Железнодорожная поезда будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

На центральном участке интервал движения будет частично увеличен до 20 минут. На Киевском направлении Интервал движения в течение дня будет частично увеличен до 15–20 минут. Часть поездов выведена из расписания, некоторые проследуют укороченными маршрутами от/до станций Мещерская, Солнечная, Лесной городок.

На Горьковском направлении в течение дня часть поездов дальнего пригорода выведена из расписания, часть проследует укороченными маршрутами от/до станций Площадь трёх вокзалов, Железнодорожная, Фрязево.

В границах МЦД в период закрытия интервал движения будет частично увеличен до 20 минут. У части поездов изменен набор остановок и пути пропуска.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.