Москвичей предупредили о перекрытии дорог для проведения фестиваля

В столице на время фестиваля «Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши» перекроют дороги

Столичная Госавтоинспекция в официальном Telegram-канале сообщила, что в период с 6:00 13 июля до 23:59 14 июля на ряде улиц перекроют движение в связи с проведением фестиваля «Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши».

Автомобилистов попросили выбирать объездные маршруты, чтобы не создавать заторов на дороге и для себя дополнительных трудностей.

Движение временно остановят на Малой Бронной улице от Тверского бульвара до Малого Козихинского переулка, а также на Большой Дмитровке от улицы Охотный ряд до Страстного бульвара. Газетный переулок также будет недоступен для автодвижения в вышеуказанный временной интервал.

Во время проведения фестиваля перекрытые улицы станут пешеходной зоной. Все вырученные средства направят на нужды фонда СВО.