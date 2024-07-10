Несколько улиц Москвы станут пешеходными в рамках фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»

В столице состоится фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве», для проведения мероприятия несколько улиц сделают пешеходными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные дни улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными — они будут закрыты для проезда. Ограничения коснутся и прилегающих переулков. Также на этих участках не будет доступна парковка (в том числе для резидентов) с 00:00 12 июля до 23:59 14 июля.

Гостей и жителей столицы ждут в ресторанах и кафе на указанных маршрутах. Там будут подавать семейные завтраки, обеды и ужины, а также выставят стойки с лакомствами и напитками. Помимо гастрономической программы, посетители смогут принять участие в спортивных и развлекательных мероприятиях для всей семьи: театрализованных представлениях, викторинах, танцах и т. д.

Так, например, Тверской бульвар превратится в точку притяжения любителей моды: на ночном маркете «Сделано в Москве» представят около 20 отечественных брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Средства, которые будут выручены предпринимателями за два дня, пойдут на нужды фонда СВО.