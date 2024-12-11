Москвичей предупредили о мошенниках, присылающих ссылки на «пополнение» «Тройки»

В интернете аферисты распространяют фейковые ссылки, которые ведут на якобы «сетевые площадки Транспортного комплекса Москвы» и позволяют пополнить «Тройку» или «Карту москвича». Этой информации доверять нельзя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Жителей столицы предупредили о том, что пополнять «Тройку» или «Карту москвича», переходя по неизвестным ссылкам, не рекомендуется. С высокой вероятностью мошенники украдут средства.

В Дептрансе призвали пополнять «Тройку» и «Карту москвича» только через официальные ресурсы. После того как пользователь перешел по определенной ссылке, ему нужно проверить ее на действительность в поисковой строке браузера.

Ранее сообщалось, что в Московской области участились случаи мошенничества под предлогом трудоустройства. Аферисты размещают в Сети объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях и госучреждениях.