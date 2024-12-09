В Подмосковье участились случаи мошенничества под предлогом трудоустройства

По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу злоумышленники стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях, Банке России. У откликнувшихся соискателей они выманивают персональную и банковскую информацию с помощью анкетирования, а затем приглашают людей на собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Под разными предлогами эти лжеработодатели объясняют, что встретиться лично в офисе невозможно, и проводят собеседование дистанционно. Они втираются в доверие, задавая вопросы о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Однако в итоге мошенники просят кандидата сделать денежные переводы, которые якобы необходимы для подписания трудового договора. Аргументы приводятся разные в зависимости от предлагаемой должности и специфики деятельности организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр, внести взносы за спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления будущей зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другого. Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники просят установить на телефон приложение, которое в действительности является вредоносным.

Если в процессе обсуждения трудоустройства или стажировки вас просят за что-то заплатить — откажитесь от такого предложения. Нужно помнить, что настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Менеджеры по кадрам для переписки с соискателями используют корпоративную электронную почту (после символа @ указывается домен сайта компании). Информацию о вакансиях и стажировках стоит проверять на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если это Банк России — то в специальном разделе на сайте регулятора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.