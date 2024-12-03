Москвичей предупредили о гололедице на дороге в ночь на 4 декабря

Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы на дорогах Москвы в ночь на 4 декабря, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 4 декабря и в течение дня в столице местами ожидается снег, его прирост может составить до одного сантиметра.

В пресс-службе МЧС предупреждают, что в Москве ожидается мокрый снег, снег, местами гололед и гололедица на дорогах.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В московском регионе из-за холодного атмосферного фронта погода с не по сезону теплой сменится на холодную к середине недели. Первые декабрьские морозы ожидаются в ночь на 5 декабря.