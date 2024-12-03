Синоптик Леус: до -9 градусов подморозит в Московском регионе в середине недели

В московском регионе из-за холодного атмосферного фронта погода с не по сезону теплой сменится на холодную к середине недели. Первые декабрьские морозы ожидаются в ночь на 5 декабря, четверг, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист отметил, что сейчас в Московском регионе сформировалась положительная температурная аномалия почти в 4 градуса. И хотя в средине недели горожан ждет похолодание, температурный фон пока продолжит превышать рамки климата.

В среду в регион придет облачная погода, возможны небольшие осадки в виде снега, которые вернут в регион 1-2 см снежного покрова. Ночью и в первой половине дня возможны ледяные дожди и гололедные явления. Температура днем будет около нулевой отметки.

В ночь на четверг в регион придет первое декабрьское похолодание. Температура в Москве будет от минус 4 до минус 6 градусов, в области — до минус 9 градусов. Днем в регионе будет от минус 2 до минус 4 градусов. Возможна гололедица.

В ночь на пятницу температура в столице будет от минус 4 до минус 6 градусов, в Подмосковье — до минус 8 градусов. Днем столбики термометра покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

Уже в субботу в Московском регионе вновь станет тепло. Днем температура будет от минус 1 до минус 3 градусов. В воскресенье станет еще теплее — столбики термометра покажут от 0 до минус 2 градусов. В это время ожидаются осадки в виде снега.

В понедельник начнется оттепель. Температура будет от 0 до плюс 2 градусов, снег начнет таять. Новое похолодание будет только в среду.

Ранее стало известно, насколько холодно будет 31 декабря в Москве. Ожидается«комфортная погода» с небольшим снегом и легким морозом.