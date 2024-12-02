Стало известно, какая погода будет 31 декабря в Москве

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале заявила, что 31 декабря в Москве ожидается «комфортная погода» с небольшим снегом и легким морозом. Тем не менее, данные об ожидаемой погоде на Новый год будут уточняться каждый понедельник месяца.

Позднякова отметила, что первый день зимы в столице оказался теплым, а на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) температура достигала плюс 1,5 градуса по Цельсию. По словам эксперта, «плюсовая» температура для 1 декабря не является редкостью в реалиях современного климата.

Синоптик ожидает, что нынешняя пятидневка декабря так же окажется выше значений нормы.

«Самое теплой начало зимы в Москве было в 2009 году, аномалия температуры воздуха за первые пять дней декабря составила +4,8 градуса», — добавила Позднякова.