Москвичам рассказали, как умные камеры помогают улучшить движение по МКАД

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что умные камеры на дорогах помогают сделать движение в мегаполисе безопаснее. На МКАД, МСД и иных трассах установлено свыше 1,5 тыс. комплексов видеоаналитики ЦОДД, сообщает «Вечерняя Москва».

Система может выявить 13 типов инцидентов на дороге. Например, остановку машины или лишние предметы, которых не должно быть на проезжей части. Информация об этом отправляется оператору, а он уже вызывает нужную службу.

С помощью умных камер число дорожных аварий на МКАД за 3 года удалось уменьшить на 20%.

Ранее опрос показал, что большинство россиян оказалось противниками штрафов по умным камерам. Они против введения штрафов за мелкие правонарушения, которые могут вычислять системы видеоаналитики.