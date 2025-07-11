Ремонт дорожных знаков проведен в 12 округах Подмосковья

Знаки отремонтировали на Каширском шоссе в Кашире, Звенигородском шоссе в Голицине, ул. Саввинской в Балашихе, ул. Первомайской в Лосино-Петровском, ул. Парковой в Долгопрудном, ул. Чапаева в Королеве, ул. Профсоюзной в Егорьевске, ул. Шишунова в Талдоме, а также на ул. Смирновской и Комсомольском проспекте в Люберцах.

А еще работы провели в Раменском округе — на ул. 100-й Свирской Дивизии в городе Раменское, ул. Леволинейной в поселке городского типа Быково, также в г. о. Ступино — на ул. Горького в городе Ступине и ул. Пионерской в селе Марьино, а еще в г. о. Серпухове — на ул. 2-й Московской в городе Серпухове и на дороге в деревне Судимля.

Отсутствующий или поврежденный знак не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию, что повышает риск возникновения аварии. Поэтому специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Также дорожники следят за нормативным состоянием ограждений, светофоров, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.