Большинство россиян оказалось противниками штрафов по «умным» камерам
Две трети граждан России высказались против возможного введения штрафов за мелкие правонарушения, которые могут начать вычислять камеры автоматической фиксации. Об этом свидетельствует опрос kp.ru, участие в котором приняли 5,4 тысячи читателей издания.
Исследование среди пользователей соцсетей и мессенджеров показало, что 36% респондентов оказались убежденными противниками такой идеи. По мнению этой части опрошенных, в ходе поисков мелких нарушителей по «умным» камерам может возникнуть много ошибок.
Также 29% участников опроса заявили, что тоже выступают против введения соответствующего правила, поскольку не хотят, чтобы за ними «везде следили».
В свою очередь более трети (34%) россиян сочли, что такую идею необходимо воплотить в жизнь — по их мнению, это поможет наказывать нарушителей. Среди респондентов 1% участников выбрал вариант «другое».
Российские власти начали обсуждать идею о введении автоматических штрафов за мелкие правонарушения, пишет издание. Если соответствующее правило введут, то по «умным» камерам начнут вычислять и штрафовать россиян, которые, к примеру, перешли дорогу в неположенном месте или покурили на детской площадке.